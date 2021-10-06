Türk futbolseverleri yine mest etti! UEFA'nın güzel spikeri Eva'nın adresi değişmedi

Şampiyonlar Ligi'nin güzel sunucusu Eva Murati, Antalya'dan kopamıyor.

Antalya'da yaz tatilini geçiren Murati, soluğu yeniden bu şehirde aldı. Antalyaspor'u ziyaret etti, tarihi yerleri gezdi.

TÜRK FUTBOLSEVERLERİN BİR NUMARASI

Murati, Antalya'da havuz kenarından yaptığı paylaşmılarla hayranlarını mest etmişti. Bir hayli fazla Türk takipçiye sahip olan güzel spiker, Türk takımlarını ve Antalyaspor'u yakından takip ediyor.

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