Türk futbolseverleri yine mest etti! UEFA'nın güzel spikeri Eva'nın adresi değişmedi
UEFA organizasyonlarının güzel sunucusu Eva Murati, yaz tatilini geçirdiği Antalya'ya yeniden geldi. Antalyaspor'la yakın ilişkiler kuran Murati, kulübü ziyaret etti. Şehri çok seven Arnavut spiker, tarihi yerleri de gezdi. Antalya'yı kalp emojisiyle paylaştı. Murati'nin havuz kenarından yaptığı paylaşımlar futbolseverleri mest etmişti.
Şampiyonlar Ligi'nin güzel sunucusu Eva Murati, Antalya'dan kopamıyor.
Antalya'da yaz tatilini geçiren Murati, soluğu yeniden bu şehirde aldı. Antalyaspor'u ziyaret etti, tarihi yerleri gezdi.
TÜRK FUTBOLSEVERLERİN BİR NUMARASI
Murati, Antalya'da havuz kenarından yaptığı paylaşmılarla hayranlarını mest etmişti. Bir hayli fazla Türk takipçiye sahip olan güzel spiker, Türk takımlarını ve Antalyaspor'u yakından takip ediyor.
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