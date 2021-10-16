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Trabzonspor Fenerbahçe rekabetinde 130. randevu

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Trabzonspor Fenerbahçe rekabetinde 130. randevu

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Süper Lig'de yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.

TRABZON (İHA) - Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Süper Lig'de yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, 96 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 41'ni kazandı. Fenerbahçe ise 50 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 163 golüne, Trabzonspor 142 golle cevap verdi.

Ligde Fenerbahçe üstün

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 24 galibiyet aldı. 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 126 golüne, bordo-mavililer 96 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçları 3-1 ve 1-0'lık sonuçlarla Fenerbahçe kazanmıştı.

Trabzon'da Trabzonspor üstün

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da şu ana kadar yapılan resmi ve özel toplam 54 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 18 galibiyet aldı. Taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe ise 58 gol attı.

Ligde Trabzon'daki 48 maçta ise Trabzonspor 18, Fenerbahçe'de 18 galibiyet elde etti. Trabzon'da oynanan 12 lig müsabakası ise beraberlikle tamamlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 56 gol kaydetti.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Karadeniz ekibi ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı. - TRABZON

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