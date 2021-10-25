Abdullah Avcı'dan 'Rize ve Trabzon kardeşliği' vurgusu

Trabzon spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Dergisi'ne konuştu. Birlikte çalıştığı teknik adamlar Metin Bak ve Turgut Kural ile 35 yıllık dostluğunun öyküsünü anlatan Avcı, Rize ve Trabzon kardeşliğine vurgu yaparak "Rize'den başlayıp Trabzon'a uzanan, çok değerli bir dostluk bizimki. Zaten bu iki şehir insanı arasında ilişkiler hep böyle olmuştur, yan yana, omuz omuzadır hep. Ne olursa olsun hep beraber hareket etmişlerdir. Bu iki şehir ayrı düşünülebilir mi?" dedi.

Süper Lig'de zirve koltuğunda yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, aynı çatı altında birlikte görev yaptığı teknik direktörler Metin Bak ve Turgut Kural, 35 yıl önce başlayan dostluklarının öyküsünü TSYD Trabzon Dergisi'ne anlattı. 1986-87 sezonunda Abdullah Avcı'nın santrfor olarak görev aldığı Rizespor'un kadrosunda birlikte başarılar elde eden deneyimli teknik adamlar, şimdi ise Trabzon'da, Trabzonspor'un başarısı için güç birliği yapıyor. Başarılı spor adamları, hiç kopmadan bugüne uzanan 35 yıllık dostluklarını anlatırken, Rize ve Trabzon kardeşliğine vurgu yaptı. Perşembe günü yayımlanacak dergide 3 teknik adam, Karadeniz ekipleri için "El ele verince iki takım da güçlü olur, bunu tarih ispatlamıştır. Bu iki şehir birbiriyle öyle kaynaşmış ki, bu bağı koparmak mümkün değil" dediler.

Rizespor eski futbolcusu, Trabzonspor Futbol Departman Sorumlusu Turgut Kural ise, "Rizespor'la yollarımız 1984/85 sezonunda kesişti ve 6 yıl süren, her yönüyle özel yıllar yaşadım. İlk 4 yıl, Rizeli ve Trabzonlu sporcuların oluşturduğu kadrolarla lige çıktık, ciddi ve güçlü bir takım kurduk. Abdullah Avcı santrfor, ben sağ açık, Metin Bak ise sol açık olarak oynarken, ligin en etkili forvet hatlarından biriydik. O dönemlerde birlikte oynayan, yaş ortalaması 21 olan Rizeli ve Trabzonlu gençlerin sergiledikleri birliktelik, kurdukları bağ ve başarıları ile iki şehrin kardeşliği iyice perçinlenmişti. Yine çok büyük çoğunluk aynı düşünüyor, farklı algıları da düzeltebiliriz. Yine aynı birlikteliği sağlayabiliriz. Yapılacak olan şey, o yılları yeniden modellemek olabilir. Takımlar arasındaki oyuncu geçişleri çoğaltabiliriz, birlikte yapılacak organizasyonları artırabiliriz. Birlikte hareket ettikçe sorunları çok rahatlıkla yok edebiliriz. Bu iki şehir birbiriyle öyle kaynaşmış ki, bu bağı koparmak mümkün değil. Aile içinde bile kavga olur, sonra biter. Rize ve Trabzon da bana göre bir aile gibidir. Bir Rizelinin burnu kanasa Trabzonlu üzülür, bir Trabzonlu zorda kalsa ona ilk eli Rizeli atar. Sadece sporda ayrı düşünenler var. Öyle ki, belki maçta birbirine kızar ama stat çıkışında yine kardeşçe yol alırlar. O nedenle bu iki şehri asla ayrı düşünemiyorum" şeklinde konuştu.