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Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta heyecanı
AA / Serdal Kalaycı - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi, yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi, yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçlarında Kocaelispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği ile de Altaş Denizlispor karşı karşıya gelecek.

Lgde 16. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kocaeli)

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)

11 Aralık Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-NasaDoge Menemenspor (Eyüp)

19.00 İstanbulspor-Eyüpspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Bursaspor-Manisa FK (Bitci Timsah Park)

19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

12 Aralık Pazar:

19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

AA / Serdal Kalaycı - Spor Haberleri

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