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Sivasspor'da, zorlu Adana Demirspor maçı öncesi 3 eksik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor'da, zorlu Adana Demirspor maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor'da 3 eksik oyuncu bulunuyor.

SİVAS (İHA) - Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor'da 3 eksik oyuncu bulunuyor.

Sivasspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Sivas'ta birbirlerine rakip olacak. Yiğidolar'da bu zorlu mücadele öncesinde 3 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Koray Altınay Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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