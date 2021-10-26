Sivasspor'da Altay mesaisi sürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'da Altay mesaisi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor'da Altay mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı geçen Fayçal Fajr da antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Sivasspor'da Altay mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Altay mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Altay mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Altay mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Altay mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Altay mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Altay mesaisi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı

Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı

 Dev derbi nefes kesti! Beşiktaş geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 yendi

Dev derbi nefes kesti! Beşiktaş geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 yendi

 Teixeira-Kerem Aktürkoğlu pozisyonu sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor

Teixeira-Kerem Aktürkoğlu pozisyonu sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title