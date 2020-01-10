Spor Şehri Gaziantep'in spor yatırımları açılıyor…

10.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:13

Gaziantep Valisi Davut Gül, burada, Spor Şehri Gaziantep'in spor altyapısının her geçen gün daha da iyileştiğini söyledi.

Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi bahçesine yapılan spor salonun açılışında konuşan Vali Gül, "20 tane spor salonu, 13 yüzme havuzu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da yapılan 22 spor salonu ile toplamda 55 adet spor tesisi yapılıyor.Hiç şüphesiz daha fazlasına ihtiyacımız var. Ama 55 tesis de azımsanacak bir rakam değil" dedi.

Gül, konuşmasında öğrencilere de seslenerek, "Sizlerin daha çok spor yapmanızı, akademik başarılarınızın yanı sıra diğer yeteneklerinizin de gelişmesini istiyoruz diyerek vefat eden öğretmenin adının yaşatılacağı spor tesisinin hayırlı olmasını diledi.

Açılışa katılan Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise Gaziantep'e önemli spor yatırımları yapıldığını belirterek tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Milletvekili Bakbak, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte spor salonunun açılışını gerçekleştirerek öğrencilerle basketbol oynadı.

Kaynak: Bültenler