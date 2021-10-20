Ronaldinho'nun son hali herkesi duygulandırdı! Messi, ustasına doya doya sarıldı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Futbolun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Ronaldinho, PSG'nin onur konuğu olarak Leipzig maçına geldi. Bir dönem PSG forması giyen Ronaldinho, özel yetiştirdiği Messi'nin yanına gidip sarıldı. Uzun süredir görüşmeyen ikilinin samimi şekilde sarıldığı anda tribünlerden alkışlar koptu. Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Neymar da maça gelen Ronaldinho'nun yanından bir an olsun ayrılmadı. Cezaevine girip çıkan efsanenin yaşlanmış hali, onunla büyüyen bir nesle de duygusal anlar yaşattı.
PSG-Leipzig maçında çok özel bir konuk vardı. Ronaldinho, Avrupa sahnesine çıktığı PSG'nin maçını tribünden takip etti. Brezilyalı efsane, maçtan önce eski takım arkadaşı Lionel Messi'ye sarılıp, şans diledi. İkilinin sarıldığı anlarda tribünler de alkışla karşılık verdi.
NEYMAR İLGİLENDİ
41 yaşındaki Ronaldinho'nun yıllara yenik düşmesi de futbolseverleri duygulandırdı. Brezilyalı efsane, cezaevine girdiği dönemde paylaşılan fotoğraflarıyla yürek burkmuştu. PSG'nin Brezilyalı yıldızı, maça gelen efsanenin yanından bir an olsun ayrılmadı. Ronaldinho ile yakından ilgilendi.
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