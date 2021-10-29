Psg - Lille maçı ne zaman?PSG - Lille canlı izle! Kadrosunda Neymar, Mbappe, Messi, İcardi gibi yıldızların yer aldığı PSG, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi Türk oyuncuların yer aldığı Lille ile Fransa Ligue 1 mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler PSG ile Lille arasında oynanacak mücadele ile ilgili internette en çok "PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?PSG - Lille maçı canlı izle!" konu ve sorularını araştırmakta. Paris Saint Germain ile Lille mücadelesi ile ilgili detaylar haberimizde.

PSG - LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG Lille arasında oynanacak olan Ligue 1 mücadelesi 29 Ekim Cuma günü saat 22.00 itibariyle başlayacak.

PSG-LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain ile Lille arasında oynanacak olan mücadele Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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