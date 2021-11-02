Hamzaoğlu: Sezon sonuna kadar bıçak sırtında gideceğiz

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Artık her hafta işimiz kolay olmayacak, sezon sonuna kadar bıçak sırtında gideceğiz. Keşke her hafta kazanan takımın hocası olarak çıksam karşınıza ama o günler yakındır diye düşünüyorum" dedi.

Daha önlerinde 8 maçın olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Mevcut kadromuzla bu maçları oynayacağız. Eğer bu maçları kazanamazsak biz transferlerimizi nasıl yapmak zorunda kalacağız? Diyelim çok iyi oyuncuları aldık, transfere odaklandık. Takımı ve maçları kaybettik, bu transferleri yapmak bize fayda mı, zarar mı sağlar? Birçok şeyi bir arada düşünerek, hareket ediyoruz, buna da mecburuz. Transfer, bir takım için ihtiyaçtır ama bana göre öncelik kazanmaktır. Genç oyuncularımız da var, belki onlardan bir şeyler çıkarabiliriz. Bir taraftan da transfer için çalışıyoruz. 'Acaba hangi oyuncular olabilir, kimleri kadromuza dahil edersek daha güçlenebiliriz' bu çalışmaları da sürdürüyoruz. Ama şu an odaklandığımız mevcut kadromuzdaki oyuncular ve onlardan maksimum verimi almak, bunun için uğraşıyoruz. Önümüzdeki maç için de takımın duruşuna, kazanmak için ortaya koyacağı oyuna ve mücadeleye güveniyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet var ama bize olan destekleri, inançları devam ediyor. Biraz mahcup olduğumuzu ama doğru yolda olduğumuzu taraftarımız biliyor. İnşallah hepimizin yüzü gülecek" şeklinde konuştu.