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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Elemeleri

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Elemeleri'nde 6. maçlar oynandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Elemeleri'nde 6. maçlar oynandı.

8 takımın tek grupta mücadele ettiği final turuna, 4 karşılaşmayla devam edildi.

Meksika 14 puanla liderliğini sürdürdü. 11 puanlı ABD 2'nci, 10 puanlı Kanada ise 3. sırada yer aldı.

Grupta ilk 3'e giren ekipler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. 4. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

El Salvador-Meksika: 0-2

Honduras-Jamaika: 0-2

Kanada-Panama: 4-1

???????ABD-Kosta Rika: 2-1

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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