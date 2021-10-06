Fenerbahçe Kulübü ile Safi Holding arasında sponsorluk anlaşması yapıldı

Fenerbahçe Kulübü ile Safi Holding arasında Basketbol takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sponsorluk anlaşması kapsamında sarı-lacivertli kadın basketbol takımı bu sezon Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı adıyla mücadelesini sürdürecek.

Anlaşma kapsamında ayrıca Safiport, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın şort sponsoru olurken, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertli takım yeni sezonda Fenerbahçe Koleji Safiport Erkek Basketbol Takımı ismiyle parkeye çıkacak.