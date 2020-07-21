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Spor camiasından 'Pınar Gültekin' mesajları

Spor camiası, Muğla'da eski erkek arkadaşı 32 yaşındaki C.M.A. tarafından katledilen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin için taziye mesajları yayınladı ve kadına şiddetin durdurulması çağrısı yaptı.

Spor camiasından 'Pınar Gültekin' mesajları
21.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:13

Spor camiası, Muğla'da eski erkek arkadaşı 32 yaşındaki C.M.A. tarafından katledilen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin için taziye mesajları yayınladı ve kadına şiddetin durdurulması çağrısı yaptı.

Pınar Gültekin için spor camiasının sosyal medyada "Kadına şiddete dur de" etiketiyle paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle:

BEŞİKTAŞ"Bir kadının daha gülüşü soldu. Pınar'ı da kaybettik. Yeter artık!"GALATASARAY"Pınar Gültekin... Gençliğinin baharında, vahşice yaşamdan koparılan bir kadın daha! Şiddete maruz kalan adını sayamadığımız binlerce kadınımız için susmayalım. Gülüşleri solmasın, hayalleri yarım kalmasın, acımasızca hayattan koparılmasın..."FENERBAHÇE"Bir kez daha acı haber! Kadına şiddet bitsin, son bulsun. Bir kadın daha ölmesin!"TRABZONSPOR"Yeter artık, dur de!"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR"Yüreğimiz yanıyor..."AYTEMİZ ALANYASPOR"Kadına şiddete dur de!"FRAPORT TAV ANTALYASPOR"Y e t e r  a r t ı k !"GAZİANTEP FK"Boğazımız düğümleniyor, içimiz yanıyor..."GENÇLERBİRLİĞİ SK"Kadına şiddete dur de"İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR"Hiç mi elin titremedi? Hiç mi acımadın?Yüreğin hiç mi cız etmedi?Sevginiz de yerin dibine batsın! Erkekliğiniz de! İnsanlığınız da!"YUKATEL DENİZLİSPOR "Yüreğimiz bir kez daha yandı."HES KABLO KAYSERİSPOR"Yüreğimiz bir kez daha yandı... Artık kadına şiddet bitsin, bir kadın daha ölmesin!"MKE ANKARAGÜCÜ"Hayatının baharında bir can, bir gülüş daha soldu gitti aramızdan... Kadına şiddete dur de!"BURSASPOR"Yeter! Kadına şiddete dur de!"BOLUSPOR"Sözün bittiği yer"ALTAY SPOR KULÜBÜ"Gerçek sevgide şiddet olmaz."ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ"Kadına karşı her türlü şiddete son!"VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ"pinargultekin"TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU"Pınar Gültekin göğsümüze düşen son ateş olsun! Kadına, çocuğa, hayvana, bütün canlılara karşı şiddetin her türlüsünü lanetliyorum. Bütün aileleri sağduyulu bireyler, sağlıklı zihinler yetiştirme konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum."TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ"Söyleyecek ne bir kelime ne de kalbimizin dayanacağı bir acı kaldı. 'Kadına şiddete son' artık sadece bir hashtag olarak kalmamalı. Güzel kızım Pınar'ın gülüşünü, hayallerini, umutlarını söndürüp, sevdiklerinden koparanlar umuyorum ki en ağır şekilde cezalandırılır."

 


Kaynak: DHA

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