Bodrum'da Uluslararası Optimist Yarışları devam ediyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da Uluslararası Optimist Yarışları devam ediyor

AA / Osman Uras - Haberler | Spor
Bodrum'da Uluslararası Optimist Yarışları devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, ülke kupası ve takım yarışları mücadeleleriyle devam ediyor.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, ülke kupası ve takım yarışları mücadeleleriyle devam ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde, ülke kupası ve takım yarışları yapıldı.

Geride kalan günlerdeki yarış sonuçlarına göre her ülkeden en iyi dereceyi elde eden bir kadın ve bir erkek sporcunun katılabildiği ülke kupası mücadelesi, İçmeler açıklarında kurulan parkurda gerçekleştirildi.

Yapılan üç yarış sonunda ülke kupasını kazanan Macaristan oldu. En iyi dereceyi elde ederek ülkesine kupayı kazandıran Benedek Barna Heder, büyük sevinç yaşadı.

Macar sporcu, AA muhabirine, 2022 Optimist Dünya Şampiyonası'nın da Bodrum'da yapılacağını hatırlatarak, bu yarışa katılıp ülke kupasını kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Takım yarışlarını kazanan Tayland oldu

Dörder sporcudan oluşan takımların yarışında ise final mücadelesini Tayland kazandı. Takım sporcuları, ellerinde ülke bayrakları ile sevinç gösterisinde bulundu.

Organizasyona katkıda bulunan Bodrum Otelciler Derneğinin (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, 16 ülkeden 286 sporcunun mücadele ettiği yarışların turizme katkısının olduğunu ve dernek olarak bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Organizasyon, yarın sona erecek.

AA / Osman Uras - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Derya Tuna Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Cristiano Serdar Aziz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bodrum'da Uluslararası Optimist Yarışları devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 20:25:19. #1.17#