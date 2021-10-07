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BMX rüzgarı Bisiklet Vadisinde esecek

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BMX rüzgarı Bisiklet Vadisinde esecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi 23-24 Ekim ile 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak olan BMX Super Cross Dünya Kupası için renklere boyanıp hazırlanıyor. Parkur içinde nefes kesecek yarışın yanı sıra 9 gün boyunca EXPO alanında sahne gösterileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın konuşacağı dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Uzun süredir konuşulan ve yapılması merakla beklenen BMX Super Cross Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Dünya genelinde özellikle "cross bisiklet yarışı" sevenler artık nefeslerini tuttu. Ülkeden ve dünyadan yüzlerce misafirin ağırlanacağı kupaya 21 Ekim'de açılış seremonisiyle start verilecek. Yarış 23-24 Ekim ile 30-31 Ekim tarihlerinde arasında farklı kategorilerde devam edecek. Yarışlara 30 farklı ülkeden 150'ye yakın sporcu katılacak.

Parkur, ekiplerce rengarenk boyanıyor

Avrupa'nın en büyük ve kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi bu kupayla birlikte 2'inci kez dünya yarışına ev sahipliği yapmış olacak. Büyükşehir Belediyesi, dünyada bisiklet sporunun merkezi haline gelen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ni BMX rüzgarının eseceği gün için hazırlıyor. "Cross" kategorisinde unutulmaz anlara sahne olacak yarış için özellikle parkur alanları, tribün bölümü ve seromoni alanı düzenleniyor. Vadi içinde pedalların çevrileceği parkur, ekiplerce rengarenk boyanıyor. Ayrıca çeşitli etkinliklerin yapılacağı giriş alanında da hazırlıklar sürüyor. Ekipler, Türkiye ve dünya genelinden gelecek olan misafirleri en iyi şekilde karşılayabilmek için tüm detayların üzerinde duruyor.

9 gün boyunca EXPO, oyun ve gösteriler

Dünyaca tanınan sporcuların parkurda ter dökeceği yarışın yanı sıra Ayçiçeği Bisiklet Vadisi EXPO alanında 9 gün boyunca festival havası esecek. Bu alanda çeşitli kurum, kuruluş, dernek ve STK'lar tarafından stantlar kurulacak, sahneler hazırlanacak. Küçük çocuklar için oyun alanları yer alacak, bisiklet tutkunları için ise bu alanda tanıtım ve faaliyetler yapılacak. Ayrıca, aileleriyle birlikte vadiye yarış heyecanına ortak olmak için gelen çocuklara ve gençlere burada gösteriler yapılacak. Yarış ve etkinliklerle ilgili takvim ise önümüzdeki günlerde netleşecek. - SAKARYA

BMX rüzgarı Bisiklet Vadisinde esecek

BMX rüzgarı Bisiklet Vadisinde esecek

BMX rüzgarı Bisiklet Vadisinde esecek

BMX rüzgarı Bisiklet Vadisinde esecek

BMX rüzgarı Bisiklet Vadisinde esecek

BMX rüzgarı Bisiklet Vadisinde esecek

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