SPOR Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Kış Ligi Yarışmaları tamamlandı SPOR Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Kış Ligi Yarışmaları tamamlandıAta SELÇUK - Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Kış Ligi Yarışmaları 29-30 Ağustos tarihleri arasında ikinci ayak müsabakalarını tamamladı.

SPOR Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Kış Ligi Yarışmaları tamamlandı Ata SELÇUK - Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Kış Ligi Yarışmaları 29-30 Ağustos tarihleri arasında ikinci ayak müsabakalarını tamamladı. Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü'nde yapılan müsabakalar, bugünkü yarışmalar ile sonlandı. Genç Biniciler Kategorisi'nde ödül alan Yağmur Öztürk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı Bence çok iyi geçti. İlk gün hakemlerin önerileri ve eleştirileriyle birlikte ikinci gün bunları düzeltmeye uğraştık. Özellikle ilerideki Türkiye Şampiyonası'na hazırlık yarışması oldu. Bence organizasyon çok güzeldi. Atlı Spor Direktörü Ela Açar ise DHA'ya yaptığı açıklamada, Bu Bahçeşehir Koleji'nin sponsorluğundaki bir yarışma ve Kemer Country'nin ev sahipliğindeki bir yarışma. Bu yarışmada 6 kategoride çocuklar ve büyük biniciler yarıştı. At terbiyesi yarışmalarıydı. Çocuklar için çok önemli bir yarışma. 2 ayak bir finalden oluşuyor, bu ikinci ayağımızdı. 3-4 Ekim'de finaliz var, herkesi bekliyoruz dedi. Öte yandan bugün içinde alınan sonuçlar şu şekilde Yıldız Biniciler Kategorisi 1. Utkan Çelik 2. Utkan Çelik 3. Lal Mira Gürgen 4. Ela Civelek P II Kategorisi 1. İman Lekiç 2. İman Lekiç 3. Nehir Kaya 4. Emir Yücel P II Kategorisi ( Teşvik) 1. Ela Demirbağ 2. İman Lekiç 3. Pia Avigidor 4. Kayla Nazan Kiper Yeni Biniciler Kategorisi 1. Rüzgar Çağdaş 2. Tunç Mirasoğlu 3. Sinan Doğan P I Kategorisi 1. Defne Deniz Yaşar 2. Yağmur Tunçbilek 3. Defne Konyalı Genç Biniciler Kategorisi Yağmur Öztürk Genç Yetişkin Biniciler 1. Asya Ekşioğlu Usta Biniciler Yaşar Tellioğlu Kaynak: DHA