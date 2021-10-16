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Altaş Denizlispor, Özel Denizli Tekden Hastanesi ile sponsorluk anlaşması imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altaş Denizlispor, Özel Denizli Tekden Hastanesi ile sponsorluk anlaşması imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Özel Denizli Tekden Hastanesi ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı.

DENİZLİ (İHA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Özel Denizli Tekden Hastanesi ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Özel Tekden Denizli Hastanesi arasında 300 Bin TL değerinde reklam ve sponsorluk anlaşması imzalanmıştır. Destekleri için Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı. Anlaşma kapsamında Özel Denizli Tekden Hastanesi, Altaş Denizlispor'un resmi sağlık sponsoru oldu. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Altaş Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz, "Reklamlar ve sponsorluk konusunda Tekden Hastaneleri ile anlaşmış bulunmaktayız. Bu anlaşmanın kapsamı toplam 300 Bin TL'dir. Bu önemli destekleri için Tekden Hastaneleri Kurucusu Dr. Kemal Tekden'e ve Özel Denizli Tekden Hastanesi Müdür Yardımcısı Cemal Işık'a teşekkürlerimizi sunuyoruz " diye konuştu.

Şehrin en önemli markası olan Altaş Denizlispor'un her zaman yanında olduklarını ifade eden Özel Denizli Tekden Hastanesi Müdür Yardımcısı Cemal Işık ise, "Şehrimizin takımı olan Denizlispor'a her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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