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Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Son lig maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde hazırlıklarına başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas çalışmasının ardından üçlü turnuvayla sona erdi.

Akdeniz ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
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