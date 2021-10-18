32. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na doğru

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenecek Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 23- 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünden (MIYC) yapılan yazılı açıklamada, 32 yıldır aralıksız düzenlenen yarışın, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in en yüksek katılımlı yelkenli yat yarışı olduğu belirtildi.

Yarış haftasının 32. yılına kadar yaklaşık 30 değişik ülkeden binlerce yelkenciyi konuk ettiğinin vurgulandığı açıklamada, bu yıl yarış haftasına Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kazakistan, Belarus, Almanya, Romanya ve Letonya'dan, bin 300 yelkencinin 130 tekneyle kayıt yaptığı ifade edildi.

MIYC Yönetim Kurulu, ekonomik anlamda Marmaris'e çok önemli katkıları olan etkinliğin gelişmesi için herkesin desteğinin gerektiğine dikkati çekerken, son altı yıldır olduğu gibi, bu yıl da sponsorları Setur Marinas, Netsel Marina ve Marmaris Belediyesi başta olmak üzere tüm destekçilerine teşekkürlerini iletti.