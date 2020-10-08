SPK haftalık bülteni
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SPK haftalık bülteni

08.10.2020 19:03 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:06
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri pay piyasasında 18 Eylül-29 Eylül 2020 döneminde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak yarından itibaren 10 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri pay piyasasında 18 Eylül-29 Eylül 2020 döneminde

gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak yarından itibaren 10 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri pay piyasasında 18 Eylül-29 Eylül 2020 döneminde

gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe

bulunması nedeniyle Serhat Ateşcidir, Abdullah Öztürk, Şahibe Yalçınkaya, Nilay Bahadır, Hakan Bahadır, Güvenç Yalçınkaya, Alara Çolak, Aleyna Çolak, Haluk Bahadır ve Ahmet Yönet hakkında yarından itibaren borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.

Kurul ayrıca, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret pay piyasasında 5 Ekim 2020'de meydana gelen

olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya

uygulamasındaki Celal Nadir ve Necip Sungun isimli kanallar üzerinden Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların

kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulması nedeniyle Asuman Kalaycı, Emin Akar, Gökçem Akın, Ümit Kalaycı, Berker Akın, Ümit Akar hakkında yarından itibaren borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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