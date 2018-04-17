SPK Başkanlığına Ali Fuat Taşkesenlioğlu Atandı
Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, boş bulunan SPK Başkanlığı görevine Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı. Söz konusu atama, 6 Aralık 2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanunun 119'uncu maddesine göre, 9 Nisan 2018 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı. Taşkesenlioğlu, 7 Şubat 2014 tarihinde Halkbank Genel Müdürlüğüne atanmıştı. - ANKARA