SPK Başkanlığına Ali Fuat Taşkesenlioğlu Atandı

Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, boş bulunan SPK Başkanlığı görevine Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı. Söz konusu atama, 6 Aralık 2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanunun 119'uncu maddesine göre, 9 Nisan 2018 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı. Taşkesenlioğlu, 7 Şubat 2014 tarihinde Halkbank Genel Müdürlüğüne atanmıştı. - ANKARA