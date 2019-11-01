"Sözlerden Eyleme: Sürdürülebilir Kalkınma Nasıl İvme Kazanır?" toplantısı - Ebru Dildar Edin

01.11.2019 13:39

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine finans sektörünün, şirketlerin dönüştürülmesi sayesinde ulaşılabilir." dedi.

TÜSİAD'ın düzenlediği "Sözlerden Eyleme: Sürdürülebilir Kalkınma Nasıl İvme Kazanır?" başlıklı toplantı kapsamında düzenlenen panelde, sürüdürülebilir kalkınma alanında yapılan ve yapılması gereken çalışmalar ile olası riskler masaya yatırıldı.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, paneldeki konuşmasında, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine finans sektörünün, şirketlerin dönüştürülmesi sayesinde ulaşılabileceğini söyledi.

Edin, finans sektörünün sürdürülebilir kalkınmaya katkılarına işaret ederek, sektörün müşteri portföyü ile önemli etki alanı olduğunu dile getirdi.

Dünyada lineer ekonomiden, döngüsel ekonomiye dönülmesi gerektiğini vurgulayan Edin, şunları kaydetti:

"Ekonominin üret-al-yok et'den ziyade birbirimizin atıklarını kullanmaya gelmesine ihtiyacımız var. Sürdürülebilir finansın ne olduğunu, buralarda neler yapılabileceğimizi birbirimizle paylaşmak durumundayız. Şirketlerin finans ekiplerinde de farkındalık yaratarak, onların dünyadaki yenilikçi ürünlere aşina olmasını sağlamak için çalışmalıyız.

Dünyada çok farklı ürünler var ve dünyada sadece bu şirketlere yatırım yapacak yatırımcılar var. Bu yatırımcıların kaynaklarını Türkiye'ye çekmek için, bu konularda adım atan şirketler ciddi fayda sağlayacak. Türkiye'nin bu tarafta yürüyebileceği çok yol var."

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, platform bünyesinde Türkiye'de yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Türkiye'de çok geniş bir kitleye ulaştıklarını bildiren Dördüncü, 229 üye ile oldukça yaygın bir ağa sahip olduklarını dile getirdi.

Dördüncü, göreve yeni gelmesi dolayısıyla, geçtiğimiz dönemlerde yapılan işler konusunda bilgilendirme yaparak değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında, bundan sonraki süreçte de sürdürülebilir kalkınmaya destek vermek adına çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA