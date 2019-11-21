Sözcü Aksoy: "(DEAŞ'lıların ülkelere iadesi) Kaynak ülkelerin sorumluluklarını üstlenmelerini...

21.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:35

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri konusunda,



"Türkiye'nin çatışma bölgelerinde bulunmuş olan yabancı terörist savaşçılar (YTS) sorununa dair tutumu nettir. YTS'ler bağlamında kaynak ülkelerin sorumluluklarını üstlenmelerini bekliyoruz" dedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa'dan terör örgütü DEAŞ'a katılan teröristlerin ülkelerine iadeleri konusunda açıklama yaptı. Sözcü Aksoy, sınır dışı edilen Avrupalı terörist savaşçılar hakkındaki soruya, "Türkiye'nin çatışma bölgelerinde bulunmuş olan yabancı terörist savaşçılar (YTS) sorununa dair tutumu nettir. YTS'ler bağlamında kaynak ülkelerin sorumluluklarını üstlenmelerini bekliyoruz. Kalıcı bir çözüm için bu şahısların vatandaşlıktan çıkarılmaları değil, aksine ülkelerine geri alınmaları, orada yargılanmaları ve rehabilite edilmeleri lazımdır. Bu esasen terörizme karşı ortak mücadelenin bir gereğidir. Bu anlayışla hareket eden ülkemiz, uluslararası işbirliği ve eşgüdüme de büyük önem vermektedir. Çatışma bölgelerinde bulunmuş olduğu anlaşılan yabancıların sınır dışı işlemlerinde ilgili ülkeyle eşgüdüm kurulmakta, seyahat planlaması hakkında ön bildirimde bulunulmaktadır. Hollanda'ya 19 Kasım 2019 tarihinde sınır dışı edilmiş olan şahıslarla ilgili olarak da bu şekilde hareket edilmiş, Hollanda makamlarıyla eşgüdüm yapılmıştır. DEAŞ'la mücadelede zafiyete uğrandığını iddia edenlerin bu konuda sorumluluk almaktan kaçtıkları da açıkça görülmektedir" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA