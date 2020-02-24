: Soylu: "Van'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandı"

24.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin, Van'da, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan depremden etkilenen mahallelerdeki hasar tespit çalışmalarının yüzde 40'ının tamamlandığını belirterek, "250 konutun üzerinde şu anda yıkık ve ağır hasarlı var. 300 ahır var ve yine 700 konut da ağır hasarlı olarak önümüzde durmaktadır." dedi.

Bakan Soylu, Başkale Kaymakamlığında kurulan Deprem Kriz Merkezi'nde depremden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalarla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Dün sabah 08.53 ve akşam 19.00'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki iki depremde 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını belirten Soylu, şu anda 2'si yoğun bakımda olmak üzere 39 yaralının hastanelerde tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Deprem olduğu andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ'dan bölgeye intikal ettiklerini anlatan Soylu, AFAD, Kızılay, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, jandarma, sınır birlikleri ve tüm sivil toplum kuruluşlarının da bölgeye geldiğini aktardı.

"Telef olan hayvanların gömü işlerine başlandı"

Depremin yaşandığı bölgelerde bir enerji sıkıntısının söz konusu olmadığını vurgulayan Soylu, şu bilgileri verdi:

"Şu anda her gün 5 bin kişilik 3 öğün sıcak yemek çıkmaktadır. Yine bunun yanında çadır olarak şu ana kadar 2 bin 896 çadır bölgeye sevk edilmektedir. Bunun 262'si Tarım Bakanlığımızın hayvan çadırlarıdır. İlk önce 18 köyü genel hayatı etkinlik alanı içine almıştık. Bu 18 köy içindeki öne çıkan süreç bunların hayvancılıkla uğraştığıdır. Şu ana kadar 3 bin 329 küçükbaş hayvan, 72 büyükbaş hayvanın telef olduğu konusunda bir değerlendirmemiz var. Ama Tarım İl Müdürlüğümüz ve Tarım Bakanlığı yetkililerimiz bu tespitleri yapıyorlar. Tarım Bakanlığı koordinasyonunda telef olan hayvanların herhangi bir salgına sebebiyet vermemesi için gömü işlerine başlandığını kamuoyuna belirtmek isterim. Yine bunun yanında 2 bin 80 çadır AFAD'dan, 554 çadır ise hazır bir şekilde Kızılay'dan bulunmaktadır. Şu ana kadar 500 çadır vatandaşların talebi üzerine kurulmuştur. Bu akşama kadar özellikle 6 köyü aldığımızda, bu 6 köyde bin 100'e yakın hane var. Bunların hemen hemen tamına yönelik çadır kurma işlemi sona erecektir."

"Hasar tespit çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandı"

Soylu, 92 kişilik sağlık ekibinin bütün köylerde sağlık taraması yaptığını, bütün evlere birer gıda kolisi bırakılması konusunda da Jandarma Komutanlığının kadın astsubaylarının bir çalışma içinde olduklarını belirtti.

18 köyde 2 bin 500 konut olduğunu değerlendirdiklerini ve depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarının yüzde 40'a yakınını tamamladılar. Bundan elde ettiğimiz bir sonuç var. 250 konutun üzerinde şu anda yıkık ve ağır hasarlı var. 300 ahır var ve yine 700 konutta ağır hasarlı olarak önümüzde durmaktadır. Tablo burada oturulma açısından risk içermektedir. Bu açıdan hasar tespitini hızlı şekilde yapıp tedbirlerimizi alacağız. Planımız şudur, ilk önce bizim yapmamız gereken çadırları, barınmayı, ısınmayı ve gıdayı temin etmektir. Ardından beklemeden tüm ağır hasarlı ve yıkık binalarımıza konteyner sevkıyatını yapacağız. Özellikle hayvanlarıyla onların yan yana olmasını sağlayacak bir düzenleme oluşturacağız."

"187 artçı deprem oldu"

Şu ana kadar 187 artçı depremin meydana geldiğini, bunlardan 8'inin 4'ün üzerinde olduğunu açıklayan Soylu, 4 gün içinde hasar tespit çalışmalarını bitireceklerini dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde buradaki vatandaşlarımızı bu kış ayında, bu afette yalnız bırakmıyoruz ve bırakmayacağız." diyen Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İhtiyaçlarını sağlamak, depremin yaralarını sarabilmek için devletimizin tüm imkanları ve kabiliyetleriyle buradayız. Eksiklik yapmadan burada vatandaşlarımızın özellikle seneye belki de bu zaman dilimlerinden çok az bir zaman sonrası daha güvenli, daha konforlu ve daha sağlıklı olarak nitelendirebileceğimiz evlerine girebilmelerini temin edeceğiz. Tüm çalışma ekiplerimiz burada. Şu anda bir depremin 24 saati dolmadı. Öteki depremin ise neredeyse 36 saati dolmadan hem sahada vatandaşlarımızın bir çoğuyla temas edebilmek imkanı oldu hem soğuk olduğu için ihtiyaçlarını karşılama noktasında adımlarımız oldu hem de hayvancılık bölgesi olduğu için bununla ilgili tedbirlerimizi almaya çalıştık."

"Biz vatandaşımızı yalnız bırakmayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale'nin Böğrüpek İlköğretim Okulu'nu da ziyaret etti.

Burada vatandaşlara, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları anlatan Bakan Soylu, "Allah beterinden korusun. Hasar büyük. Kurulan çadırlara sobalar yerleştirilecek, yakacak verilecek. Sizi bu meselinin sonuna kadar yalnız bırakmayacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin de çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Yıkılması gereken yapıları acilen yıkacağız, konteyner göndereceğiz yani ne gerekiyorsa yerine getireceğiz. Sonra da ağır hasarlı binalarınızı tespit edeceğiz, bunların yıkılmalarını sağlayacağız. Ardından buralara, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, Elazığ'ın köylerine yaptığımız gibi buralara da aynı şekilde çelik konstrüksiyonlu sizlere evler yapacağız."

"Burası İran sınırında. Sıfır noktası da olsa 1000 metre de olsa biz vatandaşımızı yalnız bırakmayız. Sizi rahat ettirene kadar buradayız, hiç merak etmeyin" diyen Soylu, "Biraz sabırlı olacağız. İlk önce çadır, ardından konteyner ardından da Allah nasip ederse evlerinizi yapıp çıkacağız. Bu arada hayvanlarınızı da koruyacağız. Telef olan hayvanlarınız konusunda da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, gereğini yerine getireceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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