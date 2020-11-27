Soylu: "Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık"
27.11.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Bakan Soylu'nun programa katılanlarla selamlaşması Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Sivil Toplum İstişare Kurulu Programı"na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi
Bakan Soylu'nun programa katılanlarla selamlaşması
Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Sivil Toplum İstişare Kurulu Programı"na katıldı.(1)
"Değişime ve gelişime açık bir sivil toplum yapısına ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci