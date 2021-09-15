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Söylenti: Battlefield 2042'nin Çıkış Tarihi Ertelenebilir

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Söylenti: Battlefield 2042'nin Çıkış Tarihi Ertelenebilir

battlefield-2042-cikis-tarihi-ertelebilir-ancak-bu-yil-cikacak

Birden fazla kaynağa göre, Battlefield 2042'nin çıkış tarihi ertelenebilir ancak oyun yine de bu yıl içinde çıkacak.

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Birden fazla kaynağa göre, Battlefield 2042'nin çıkış tarihi ertelenebilir ancak oyun yine de bu yıl içinde çıkacak.

İlk önce GamesBeat yazarı Jeff Grubb, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, dünkü Dying Light 2'nin ertelenme haberinden sonra bu hafta bir başka oyunun daha erteleneceğini yazdı. Bunun ardından Dealer adlı YouTuber, Battlefield 2042'nin 2022'ye ertelendiğini duyduğunu belirtti. Bu paylaşımın altına ise XboxEra kurucusu Shpeshal Nick de aynı bilgiyi edindiğini yazdı ancak oyunun yeni çıkış tarihinin 2022 olmayacağın ifade etti.

Tüm bunlarından ardından güvenilir Battlefield sızıntılarıyla tanınan Tom Henderson da Twitter'dan konuya ilişkin, "Birkaç hafta ileri ertelenecek, birkaç ay değil, ki bu diğer iddiayla çelişiyor. Ancak benim duyduğum bu. Şu an için [yeni çıkış tarihi olarak] Kasım aynın sonları konuşuluyor." dedi.

Electronic Arts, Battlefield 2042 için Eylül ayında açık beta düzenleyeceğini ve bununla ilgili detayları yine Eylül ayında açıklayacağını duyurmuştu. Ayın ortasına gelinmesine rağmen henüz beta süreci için bir açıklama gelmedi ki bu oyunun ertelenebileceğini gösteriyor. Bunula birlikte içerik üreticiler için gizli bir beta süreci düzenlediği söyleniyor. Buradaki geri bildirimlere göre erteme kararı alınmış olabilir. Öte yandan, Tom Henderson ise Battlefield 2042'nin açık betası için 22 Eylül tarihinin belirlendiğini ve oyunun ertelenme ihtimali konuşulduğu halde bu tarihinin değişmediğini öne sürdü.

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042'nin çıkış tarihi şu an için 22 Ekim 2021. Çıkış yapacağı platformlar PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC.

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