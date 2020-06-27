Soykırım kurbanlarının mezar taşları temizlendi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mezar taşlarının temizlenmesinden detaylar Mezar taşlarından detaylar SREBRENİTSA - Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta soykırıma maruz kalan Srebrenitsa'da kurbanların defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığındaki taşlar temizlendi.
27.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:49
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mezar taşlarının temizlenmesinden detaylar
Mezar taşlarından detaylar SREBRENİTSA - Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta soykırıma maruz kalan Srebrenitsa'da kurbanların defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığındaki taşlar temizlendi. Soykırımın 25'inci yıl dönümünün anılacağı 11 Temmuz öncesi, gönüllüler ve kurban yakınları bir araya gelerek mezar taşlarını yıkadı.
Kaynak: AA