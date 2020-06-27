Soykırım kurbanlarının mezar taşları temizlendi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mezar taşlarının temizlenmesinden detaylar Mezar taşlarından detaylar SREBRENİTSA - Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta soykırıma maruz kalan Srebrenitsa'da kurbanların defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığındaki taşlar temizlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mezar taşlarının temizlenmesinden detaylar

Mezar taşlarından detaylar SREBRENİTSA - Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta soykırıma maruz kalan Srebrenitsa'da kurbanların defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığındaki taşlar temizlendi. Soykırımın 25'inci yıl dönümünün anılacağı 11 Temmuz öncesi, gönüllüler ve kurban yakınları bir araya gelerek mezar taşlarını yıkadı.

Kaynak: AA