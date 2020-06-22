"Sosyal mesafeli" deniz keyfi sürüyor
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"Sosyal mesafeli" deniz keyfi sürüyor

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesinin ardından iç turizmin hareketlenmesiyle bazı vatandaşlar sahil ve plajlarda vakit geçiriyor.

22.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:54

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesinin ardından iç turizmin hareketlenmesiyle bazı vatandaşlar sahil ve plajlarda vakit geçiriyor.

Termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü, "turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da, nem oranın ise yüzde 57 olduğu görüldü. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, günü deniz kenarında geçirmeyi tercih etti.

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından halk, kentteki dünyaca ünlü Lara ve Konyaaltı sahillerini tercih etti.

Haftanın ilk günü yoğunluğun görülmediği plajlarda, alınan tedbirlerle "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat"ın gereklerinin yerine getirildiği gözlendi. Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafeye göre dizayn edildiği plajlarda, kumsala havlu yayan vatandaşlar da birbirine mesafeli durdu.

Denize birlikte giren aileler dışındakiler ise su içinde de sosyal mesafeyi korudu.

Antalya'daki doğa harikası falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlar da tercih edilen yerler arasındaydı.

Muğla'da iç turizm hareketlendi

Kovid-19 tedbirlerinin esnetilmesiyle iç turizmin hareketlendiği Muğla'da da sahil ve plajlar şenlendi.

Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Muğla'da güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, günü deniz kenarında geçirmeyi tercih etti.

Kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından kentteki dünyaca ünlü sahiller tercih edildi.

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Ula, Ortaca ve Fethiye'de de sıcak hava dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşandı.

Fethiye'nin ünlü Ölüdeniz Plajı'nda bazı vatandaşlar denize girdi, bazıları 2 metre aralıklarla yerleştirilen şezlonglarda güneşlendi. Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyretti.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı ve Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda da çok sayıda kişi denize girdi ve güneşlendi.

İlçenin plajlarında vatandaşların ve turistlerin sosyal mesafeye uydukları, sahilde yürüyüş yapanların da maske kullanımına dikkat ettikleri gözlendi.

Bodrum'da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarını tercih edenler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

"Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki halk plajına gelenler yoğunluğa neden oldu. Bazı tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Kadın Azmağı Deresi'nde gezintiye çıktı. Ormanlık alandaki mesire yerine girmek isteyenler de görevlilerin ateş ölçümü yapmasının ardından içeri alındı.

Ortaca Dalyan Kanalı'nda ise teknelerle İztuzu Plajı'na gidenler burada denize girdi.

'Sosyal mesafeli' deniz keyfi sürüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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