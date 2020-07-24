Sosyal medyada Ayasofya röportajı ile gündeme gelen dövmeli genç, Ayasofya Camii'de ilk cuma namazını kıldı! Ayasofya'nın cami olması kararının ardından bir sokak röportajında dövmeleriyle dikkatleri üzerine çeken ve "Cuma namazı kılmaya gideriz" diyen genç de ilk cuma namazı için Ayasofya Camii'nin dışında yerini aldı. Dövmeci çocuk Ayasofya'da pek çok paylaşım yaptı!

Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılıyor. İlk cuma namazı için vatandaşlar yerlerini alırken onlardan biri de sokak röportajında dikkatleri üzerine çeken dövmeli genç oldu.

DÖVMECİ ÇOCUK AYASOFYA'DA PEK ÇOK PAYLAŞIM YAPTI

Söz konusu genç röportajda kendisine Ayasofya'nın tekrar cami olması sorusuna şu şekilde cevap vermişti: "Cuma namazı kılmaya gideriz. Ben inançlı biriyim ama dış görünüşüm nedeniyle çok yargılıyorlar. Artık alıştım bir şey demiyorum. Dini görüşüm var ama siyasi görüşüm yok."