Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar
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Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar

Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Esnaf ziyaretlerine kaldığı yerden devam eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde sorunları dinledi.

Esnaf ziyaretlerine kaldığı yerden devam eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde sorunları dinledi.

Esnaf ve vatandaşların sorunlarını gerekli mercilere iletmek üzere MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş, il yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerine not aldıran Karataş "Gün hizmet etme ve vatandaşın yanında olma günüdür. Esnafın en küçük sorununa bile el uzatmak ve sorunu yerinde görmek zorundayız. Esnaflarımızın pandemi nedeniyle çektiği zorlukları görmemek imkansızdır; bu anlamda bizler sorunları dinleyerek gerekli noktalara iletmekle elimizden geleni yapmaya çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Sorunları çözmek zorundayız"

Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi esnafıyla bir araya gelen ve sorunları yerinde dinleyen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş "Mevcut sorunların üstesinden gelmek ve esnafımızın yanında olmak zorundayız" ifadelerine yer vererek "Bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz. Hep birlikte el ele vererek yarınlarımıza sağlıklı bir şekilde yürüyeceğiz. Bunu yaparken de MHP olarak üzerimize düşeni tereddütsüz yerine getirmeye devam edeceğiz. Esnafımızın derdini, sorununu kendi derdimiz ve sorunumuz bilme noktasında dirhem geri durmamız söz konusu değil. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya, yarınlarımızı çelik zırh gibi inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM

Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar
Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar
Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar
Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar
Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar
Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar
Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar
Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar
Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar
Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar
Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar
Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar
Sorunlarını Başkan Karataş'a anlattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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