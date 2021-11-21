FIRAT, MALATYA (İHA) - Sonbahar turizminde 'Takoran Vadisi' yoğun ilgi görüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırlarında bulunan ve saklı cennet olarak bilinen Tokaran vadisi, sonbahar mevsiminde doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi.

Zengin bitki örtüsü, eşsiz kanyonları, doğal mağaraları, kaya mezarlıkları ile doğaseverlerin uğrak haline gelen Takoran vadisi, Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte doğa tutkunlarının akınına uğruyor.

Vadiyi daha fazla tanıtmak, her mevsimde bölgenin turizme elverişli olduğunu göstermek amacıyla Fırat Gezginler Kulübü tarafından, aralarında Diyarbakır'dan sporcularında bulunduğu 80 kişilik grup, yaklaşık 5 kilometrelik parkuru yürüyerek, eşsiz manzaraları seyretme şansı yakaladı. Fırat nehrini kuş bakışı görme fırsata yakalayan sporcular, bölgeye hayran kaldı.

Gruba eşlik eden Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Takoran vadisini Bölgenin turizmin merkezi yapmaya kararlı olduklarını belirtti." Gölbası yaptığı açıklamada," Sonbaharın bu son demlerinde tabiat kışa hazırlanırken, Kasım ayının güzel renklerini Takoran vadisinde görmek istedik. Bu vesileyle Fırat Gezginler Kulübü çevre illerinde katılımcıların dahil olduğu bir yürüyüş planladı, bizi de davet ettiler, seve seve geldik, Takoran Vadisinin bu güzelliklerine şahit olduk, Fırat nehrinin doğayla buluştuğu bu güzel yerde bu aylarda bura da olmak ayrı bir güzellik, imkanı olan herkesin gelmesini bekliyorum. Bu güzelliği herkes yaşamalı."

Takorana daha fazla turist çekmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Gölbaşı," Şanlıurfa Adıyaman ve Nemrut üçgeninin, ayrı bir güzergah olarak seçilmesi konusunda talepte bulunduk, bu doğrultuda girişimlerimiz var. Göbekliden sonra Takoran vadisine ayrı bir ilgi oldu. Buradan zaten Nissibi Köprüsü üzerinden Adıyaman'a geçiliyor, bu güzergah kullanılırken turizmin buraya da kaymasını amacıyla bir takım girişimlerimiz var. Bizler Takoran vadisini turizme kavuşturmak istiyoruz, zaten bir alt yapısı var, biz bunu bira daha zenginleştireceğiz. Burada ki turizm destinasyonunu güçlendirmeye çalışıyoruz. Yani Nemrut, Urfa ve Takoran Vadisini bir turizm destinasyonunu olarak pazarlamayı düşünüyoruz ve buranında hak ettiğini düşünüyoruz" dedi

Yürüyüşü organize eden Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı," Biz bugün Fırat Gezginler Kulübü ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü olarak 80 sporcumuzun katılımıyla Desman Kanyonuna, tabiat parkını görmeye geldik. Sporcularımızla beraber önlü sanatçı Yılmaz Güney'in yaşadığı coğrafyayı gezdik. Biz bu bölgeyi doğa yürüyüşüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Herkesi doğaya çağırıyoruz, doğa yürüyüşü gerçekten çok sağlıklı bir spor, bu amaçla da ilçemizin tanıtımını, deşmen kanyonunu tanıtmaya her daim devam edeceğiz" diye belirtti.

Katılımcılardan Sedef Bakçı'da," Fırat Gezginler Kulübünün hazırladığı doğa yürüyüşüne katıldı, kesinlikle herkesin görmesi gereken bir yer, herkesin burayı keşfetmesi gerekiyor ve herkesin bire bir gelip burayı görmesi gerekiyor" diye konuştu.