Son yağışlar Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde sezonu uzatacak

Son yağışlarla pistleri karla dolan llgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, kayakseverleri ağırlıyor.

Kastamonu'da 14-16 Şubat tarihlerindeki yağışlardan önce kar kalınlığının 15 santimetreye kadar düştüğü Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde, yağışın ardından kar kalınlığı 60 santimetreye kadar yükseldi.

Ocak ayının son haftasında sezonu açan Ilgaz Dağı ve Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezlerindeki tesis işletmecileri, geç başlayan sezonun hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle erken bitmesinden kaygı duyuyordu. Son dönemde bölgeye yağan kar, sezonun uzamasını sağlayacak.

Dağda bulunan 2 kayak merkezi farklı uzunluktaki pistleriyle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum, Amasya olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

"Geçen haftalarda kar seviyemiz 10-15 santimetreye kadar düşmüştü"

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yurduntepe'nin doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını söyledi.

Sezonun ortasında kar kalınlığının düştüğünü ifade eden Sönmezışık, "Geçen haftalarda kar seviyemiz 10-15 santimetreye kadar düşmüştü. Ardından yaklaşık 50-60 santimetre kadar kar yağışı oldu. Bu bize can suyu gibi oldu." dedi.

İlgiden çok memnun olduklarını dile getiren Sönmezışık şöyle devam etti:

"Gerek Ilgaz olsun gerekse de Yurduntepe olsun bu sene bölgeye çok yoğun bir ilgi var. Kar seviyesinin düşmesinin ardından gelen kar yağışı bölgeye önemli katkı sağladı. Karı hemen ezerek kayılabilecek seviyeye getirdik. Onun yoğunluğunu yaşıyoruz. İnsanlar burada ister kızakla kayıyor isterse de doğa yürüyüşü yapabiliyor. Çam ağaçları arasında bol oksijenli bu doğa harikası yeri görmeye herkesi bekliyoruz."

Sezonun uzamasını ümit ettiklerini belirten Sönmezışık, "Mart ayının ilk haftası yine yağış bekleniyor. Bu yağışlarla birlikte bizim kayak sezonumuzun nisan ayının ortasına kadar gitmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kar yağışı sporcuları sevindirdi

Kayak antrenörü Muhammed Kızılarslan da bölgedeki şu an kar seviyesinin iyi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Sporcularımız grup şampiyonalarına hazırlanıyordu. Ocak ayında kar geç yağdı. Yağdıktan sonra çalışmalarımızı yapmaya başladık. Sonra kar seviyesi yine düşmeye başladı. Kar seviyesi düştüğü için 1,5 hafta öncesine kadar sezon kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Son yağan karlar Ilgaz dağlarını canlandırdı. Kar durumu şu anda iyi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor