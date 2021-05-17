Son dakika... Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı
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Son dakika... Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

Son dakika... Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol tedbiri uygulanan C.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık C.E. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık C.E'nin sosyal medya hesabında örgüt lehine olduğu değerlendirilen paylaşımların bulunduğu ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı aktarıldı.

Sanığın güvenlik güçlerince Edirne Merkez ilçesi Elçili köyü mevkisinde 1. derece askeri yasak bölgede, hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan mahkumiyet kararı verilen M.Z. isimli örgüt üyesiyle birlikte yakalandığı belirtilen iddianamede C.E'nin örgütle iltisak ve irtibatı nedeniyle kapatılan şirketlerde SGK kaydının bulunduğu ve örgüt hiyerarşisinde yer aldığı anlatılarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede savunmasına yer verilen sanık C.E, "Edirne'ye arsa bakmaya gitmiştim. Yakalandığımız bölgenin askeri yasak alan olduğunu bilmiyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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