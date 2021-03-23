Son dakika: Yerköy Devlet Hastanesine ambulans desteği
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Son dakika: Yerköy Devlet Hastanesine ambulans desteği

23.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:59
Son dakika: Yerköy Devlet Hastanesine ambulans desteği

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Yerköy Devlet Hastanesine tam donanımla modern ambulans desteğinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Yerköy Devlet Hastanesine tam donanımla modern ambulans desteğinde bulundu.

AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Yerköy halkına daha iyi hizmet vermek amacıyla tam donanımlı son sistem ambulansı hastaneye kazandırdıklarını söyledi.

Bakanlık tarafından tedarik edilen ambulansın hastane yönetimi tarafından teslim alındığını belirten Dereli, şunları kaydetti:

"Ülkemiz sağlık alanında birçok reformlar yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Gün geçtikçe gelişen hastanelerimiz, hastalara daha iyi hizmet vermenin gayreti içinde. Bu bağlamda Yerköy Devlet Hastanesi de eksiklerini bir bir tamamlayarak bu hizmet yarışında yerini almaktadır. Bakanlığımız tarafından verilen bu ambulans bu hizmet yarışında yerini alacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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