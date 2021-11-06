Son dakika yerel: Yıldırım'a modern bir aile sağlığı merkezi daha kazandırılıyor

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Yıldırım'a modern bir aile sağlığı merkezi daha kazandırılıyor

Yıldırım Belediyesi, hayırsever desteği ile Güllük Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi ve 112 istasyonu kazandırıyor

BURSA - Yıldırım Belediyesi bir hayırseverin desteği ile ilçeye yeni bir aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu kazandırıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci ve hayırsever Kadir Atasoy tarafından imzalanan protokol kapsamında inşa edilecek merkezin ismi Yıldırım Kadir Atasoy Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu olacak.

Bursa Sağlık İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şehrimize hizmet noktasında sivil toplum kuruluşlarımızla, hayırseverlerimizle ve devlet kurumlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Bugün de, pandemi sürecinde ihtiyacını daha çok hissettiğimiz sağlık alanlarının genişletilmesi hususunda özel bir protokol imzaladık. Güllük Mahallemize, hayırsever Kadir Atasoy'un yapacağı katkı ile modern bir aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu kazandıracağız. Yapılacak merkez önemli bir ihtiyacı karşılayacak. İnşallah 2022 yılı içinde merkezin açılışını yaparak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Ben kıymetli hayırseverimiz Kadir Atasoy'a tüm Yıldırımlı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Bütün hayırseverlerimizi de insanlığa faydalı olacak kalıcı hizmetler yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise, "Yıldırım'ın Güllük Mahallesi'nde inşa edilecek, Yıldırım Kadir Atasoy Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaat yapım protokolünü imzaladık. Yıldırım Belediyesi ve hayırseverimiz ortaklığında, İl Sağlık Müdürlüğümüz kontrolünde yapılacak olan merkezin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Hayırlı bir işe katkı sunduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten hayırsever Kadir Atasoy, "Milletimize ve Yıldırım ilçesine kazandıracağımız bu eser şimdiden hayırlı olsun" dedi.