Son dakika yerel: Şiddetli yağmur ve fırtına ağaç devirdi
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Son dakika yerel: Şiddetli yağmur ve fırtına ağaç devirdi

Son dakika habere göre Şiddetli yağmur ve fırtına ağaç devirdi Van'ın Çatak ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ağaç devrildi.

15.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:55

Şiddetli yağmur ve fırtına ağaç devirdi

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ağaç devrildi.

Çatak ilçesinde fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Adnan Menderes Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kaldırım üzerinde bulunan ağaç fırtınanın şiddetine dayanamayarak kırıldı. Yola devrilen ağacın kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlatırken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son dakika yerel: Şiddetli yağmur ve fırtına ağaç devirdi

Kaynak: İHA

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