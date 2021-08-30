Son dakika yaşam: Bu duruma düşürenler utansın diyerek 50 senedir yaşadığı yeri terk etme kararı aldı

Son dakika haberlerine göre Akrabaları miras paylaşımı yüzünden tartışma yaşayan 67 yaşındaki vatandaş, mal ve mülkünü satarak 50 yıldır ikamet ettiği Sakarya'nın Serdivan ilçesini terk etme kararı aldı.

Akrabaları miras paylaşımı yüzünden tartışma yaşayan 67 yaşındaki vatandaş, mal ve mülkünü satarak 50 yıldır ikamet ettiği Sakarya'nın Serdivan ilçesini terk etme kararı aldı. Evinin üzerine 'bu duruma düşürenler utansın' yazısını asan Mehmet Kurt, "Mal ve mülkümü satarak yaşadığım bu yeri terk edeceğim, beni bu duruma düşürenler utansın. 50 senedir burada yaşıyorum" diyerek olaya tepkisini gösterdi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Kurt, eşi Zekiye Kurt'un akrabaları ile mirasın paylaşımı esnasında sorun yaşadı. 67 yaşındaki Mehmet Kurt, yaşadığı sorun sebebi ile mal ve mülkünü satarak 50 yıldır ikamet ettiği mahalleyi terk etme kararı aldı. Evi ile çiftçilik yaparken kullandığı tarım aletlerini satılığa çıkartan Kurt, evinin üzerine yazdığı 'Bu duruma düşürenler utansın' yazı ile de yaşadığı olaya tepkisini gösterdi.

Yaşanan olay ile alakalı konuşan Mehmet Kurt, "Mal paylaşımı konusunda akrabalarımız ile birtakım olumsuz olaylar yaşadığımdan dolayı mal ve mülkümü satmaya karar verdim. ve birtakım iftiralara uğradık, mal meraklısı olmamamıza rağmen, iftiralara mağdur kaldık. Bu da benim psikolojimi bozdu ve daha olumsuz olaylar yaşamamak için mal ve mülkümü satma kararı aldım. En azından bir arazimde konteynırım var orada yaşayıp, hayatımı devam ettirmeyi, en iyisinin de bu olacağını düşündüm. Mal ve mülkümü satarak yaşadığım bu yeri terk edeceğim, beni bu duruma düşürenler utansın. 50 senedir burada yaşıyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı