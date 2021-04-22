Son dakika haberi: VAKALARIN 2 KATINA ÇIKTIĞI HAKKARİ'DE POLİS, ZIRHLI ARAÇLARDAN UYARI YAPIYOR

Bir son dakika haberine göre TÜRKİYE'de Covid-19 salgını kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artarken, mart ayı başında en az vakanın olduğu kentlerin başında gelen Hakkari'de yükseliş yeniden başladı.

TÜRKİYE'de Covid-19 salgını kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artarken, mart ayı başında en az vakanın olduğu kentlerin başında gelen Hakkari'de yükseliş yeniden başladı. Tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığı kentte halk, artan vakalar nedeniyle tedirgin olurken, polis ekipleri de zırhlı araçlardan anons yaparak, kurallara uyulması çağrısında bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'nca mart ayı başında açıklanan haritaya göre, Türkiye'nin en iyi 5 ili arasında bulunan Hakkari'de 2 katına çıkan vaka oranı, bölge halkını endişelendiriyor. Tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığı kentte polis ekipleri, zırhlı araçlardan uyarı anonsları yaparak, kurallara uyulması çağrısında bulunuyor. Hakkari Valiliği koordinesinde de kent genelinde 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' çalışmaları yapılıyor.

'MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALINA UYUMAMIZ GEREK'

Bölge esnafından Salih Korkmaz, vaka artışının en önemli nedenin insanların maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaması olduğunu belirterek, Kimin taşıyıcı olup olmadığını, kimin hasta olup olmadığını karşıdaki insan bilmiyor. Kendi sorumluluğumuzu almamız lazım. Bunun bilincinde olmamız lazım. Herkes eğer maskeye ve mesafeye uyarsa biz tekrar birinci sıraya girebiliriz. Vakalar artıkça biz esnaf olarak dükkanlarımızı kapatmak zorunda kalıyoruz. Eğer maskeye ve mesafeye uyarsak hiçbir sıkıntımız kalmaz diye konuştu.

Selim Güler ise 3 hafta önce düşük olan vakaların arttığını belirtip, Vakalar 2 katına çıktı. Bazı yerlerde çok yüksek dereceye ulaştığı bilgisini alıyoruz. Maalesef bu bizi çok üzüyor. Halkımızın bu konuda dikkatli duyarlı ve tedbirli olması lazım. Bu haritanın tekrar maviye dönmesini istiyoruz hatta Türkiye'nin tüm illerinin mavi olmasını istiyoruz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı