Ümraniye'de trafik kazası

Ümraniye Çakmak Köprüsü mevkisinde yoldan çıkıp devrilen otomobilde maddi hasar oluştu.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 TUV 97 plakalı otomobil, TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü aracını kaza yerinde bırakarak evine gitti.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken aracın plakasından ulaşılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri otomobili vinç yardımıyla kaza yerinden çekti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan