Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
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Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu

20.01.2021 17:04 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:30
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu

Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 11 milyar 51 milyon lira ile Merkez Bankası oldu. Türkiye'nin 2019 gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemezken, 2. sırada 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı.

Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 3 milyon 475 bin 38 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 99 milyar 579 milyon 102 bin 329 lira matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 27 milyar 791 milyon 50 bin 939 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Türkiye genelinde 2019 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 825 bin 139 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Kurumlar vergisi beyannameleri ile 499 milyar 391 milyon 945 bin 291 lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 98 milyar 314 milyon 879 bin 354 lira kurumlar vergisi tahakkuk etti.

VERGİ REKORTMENİ İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, isminin açıklanmasını istemedi. Listenin ikinci sırası ise tahakkuk eden 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara'nın oldu. Listenin 3'üncü sırasında 70 milyon 456 bin 319 liralık vergiyle Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİNDE ZİRVE MERKEZ BANKASI'NIN

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi tahakkuk ettirilen 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.

Gelir vergisi rekortmenleri listesi şöyle:

Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesi şöyle:

Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Haber Yorumları (2)
VEDAT: sağ cebimden al sol cebime koy
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BU NE HIZ_: Çok hızlı belli olmuş. Tebrik ve devam diliyorum.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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