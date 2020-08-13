Son dakika... Türkiye'deki mağaralara bilimsel inceleme
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Türkiye'deki mağaralara bilimsel inceleme

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 60 mağaradan 30'unda, Mağara Araştırma Derneği üyeleri ile akademisyenlerden oluşan 8 kişilik ekip çalışma yürütüyor.

Son dakika... Türkiye'deki mağaralara bilimsel inceleme
13.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:38

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 60 mağaradan 30'unda, Mağara Araştırma Derneği üyeleri ile akademisyenlerden oluşan 8 kişilik ekip çalışma yürütüyor.

Ekiptekiler, Kastamonu, Zonguldak, Gümüşhane, Giresun, Karabük, Eskişehir, Ankara, Düzce ve Bolu'daki mağaralarda çalışmalar gerçekleştiriyor.

Proje koordinatörü ve Mağara Araştırma Derneği üyesi Ertuğrul Kulaksızoğlu, AA muhabirine, Bakanlık tarafından bu yıl Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki 60 mağaranın jeolojik ve ekolojik özelliklerinin tespiti amacıyla çalışma başlatıldığını söyledi.

Mağaralardan 30'unda çalışma yürüttüklerini anlatan Kulaksızoğlu, mağaraların özelliklerini ortaya koyarak kayıt altına alınmasını sağladıklarını, biyolojik çeşitlilik açısından ya da jeolojik olarak korunması gereken mağaralarla ilgili Bakanlığa görüş sunduklarını aktardı.

"Mağaraları korumak yıllardan beri arzuladığımız bir şeydi"

Dernek olarak Türkiye'deki doğal mağaraların özelliklerinin belirlenerek koruma altına alınmasını istediklerini vurgulayan Kulaksızoğlu, şunları dile getirdi:

"Bakanlığa mağaraların korunması ve turizme kazandırılması için birtakım önerilerde bulunuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, mağaralar üzerinde bu raporlar doğrultusunda belli çalışmalar yaparak koruma altına alıyor ya da yine koruyarak turizme açmaya çalışıyor. Mağaracılık sporu ve mağaralar çok fazla bilinen bir alan değil. Devletle birlikte koordineli şekilde mağaraları korumak yıllardan beri arzuladığımız bir şeydi. Şu an böyle bir ilişki ve bağ yakalamış olduk."

Bakanlığın mağaracıların fikirlerini alarak bu yönde adımlar attığını ifade eden Kulaksızoğlu, "Bu sayede mağaracılık sporunu biraz daha duyurmuş oluyoruz. Bu da hem Türkiye'nin turizmi hem de alternatif sporların gelişmesi açısından oldukça faydalı olacaktır diye tahmin ediyoruz." dedi.

Kulaksızoğlu, projeyi 15 Eylül'e kadar tamamlamayı düşündüklerini kaydetti.

"Mağaraları sınıflandırıyoruz"

Çankırı Karatekin Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Tarkan Yorulmaz ise projenin mağaralardaki yarasalar ve diğer yaban hayvanları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Çalışma ile mağaraların öncelikli olarak yaban hayvanları tarafından kullanım amacını ortaya koyduklarını dile getiren Yorulmaz, "Yaptığımız incelemelerle yaban hayatı kullanım özellikleri bakımından mağaraları sınıflandırıyoruz. Yarasalar ya da diğer türler bakımından mağaranın korunması gerekiyorsa bunu ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin mağara zengini bir ülke olduğuna dikkati çeken Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Çok fazla sayıda mağara var ama envanteri bilinmiyor. Bu proje ile mağaralarımızın biyolojik envanteri çıkarılmış olacak ve biyolojik açıdan sınıflandırması yapılacak. Buna göre de kurumlar mağaralarla ilgili yapılacak bir işletme teklifi söz konusu olursa, Bakanlığın elinde biyolojik açıdan bir envanter söz konusu olacak.

Yaban hayatı açısından da özellikle yarasaların ya da diğer canlı gruplarının yuva olarak saklanmak için tercih ettikleri bu ortamların korunmasını sağlamış oluyoruz. Dolaylı olarak bu hayvanları da korumuş oluyoruz. Bu da çalışmanın önemli bir çıktısı olacak. Bu çalışmalarda bazı mağaralarımızda çok ciddi sayıda koruma önceliği olan yarasa türlerinin olduğunu görüyoruz. Bunlar güzel gelişmeler."

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mert Elverici de mağara canlıları deyince akla ilk olarak yarasaların geldiğini ancak mağaraların ev sahipliği yaptığı başka pek çok canlı türünün bulunduğunu anlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Güncel
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Ekonomi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Magazin
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı Magazin
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı Güncel
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Düne göre yükseliş gösteren altının gramı, 456,2 liradan işlem görüyor
Düne göre yükseliş gösteren altının gramı, 456,2 liradan işlem görüyor
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı
Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ali Babacan Donald Trump Aylin Nazlıaka Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Okan Buruk Caner Erkin Burak Yılmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika... Türkiye'deki mağaralara bilimsel inceleme - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 11:38:10. #1.14#
title