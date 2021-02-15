Son dakika: Türk Konseyinden Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için kınama
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Son dakika: Türk Konseyinden Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için kınama

15.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:13
Son dakika: Türk Konseyinden Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için kınama

Son dakika haberler... Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınayan bir mesaj yayımladı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınayan bir mesaj yayımladı.

Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Amreyev, Gara bölgesindeki saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yakınları ile Türk halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek, "Türk Konseyi ve şahsım adına, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından haince katledilen 13 Türk vatandaşının şehit olduğu terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Amreyev açıklamasında, "Türk Konseyi terörü insanlık suçu olarak değerlendirmekte ve teröre karşı haklı mücadelesinde kardeş Türkiye'ye tam desteğini yinelemektedir." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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