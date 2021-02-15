Son dakika! Tünelde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

İzmir karayolu üzerindeki Karahisar Tüneli'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Afyonkarahisar'da, Antalya, İzmir, Denizli ve Uşak bağlantı yolu üzerine yapılan ve 4 yıl önce hizmete giren Karahisar Tüneli'nde seyir halinde olan 06 NT 901 plakalı otomobilde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Afyonkarahisar- İzmir karayolunun 14'üncü kilometresindeki yangın nedeniyle ulaşım durdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtilirken, yangın nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER