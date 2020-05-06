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Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak

Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
06.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:30

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ve amatör ligleri 12-13-14 Haziran'da başlatacaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin geleceği ile ilgili açıklama yaptı.

TFF Yönetim Kurulu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 5 Mayıs'ta Bakan Koca ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Özdemir, bunun üzerine son kararları duyurdu.

İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları;

"Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgın bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen hala etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Dünyaya örnek bir mücadele gösterdik. Her gün daha iyiye gidiyoruz ancak tedbirlerden vazgeçmeden, mücadeleyi bırakmadan yoluma devam etmeliyiz."

"SAĞLIK KURULUMUZ PROTOKOL HAZIRLADI"

"Yaşanan süreçte Türk futbolu da etkilendi. Dünyada spor anlamında en hızlı karar alan ülke olduk. Virüse karşı oldukça önemli adımlar attık. Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir protokol hazırladı. Futbol oynanması için çok önemli kararlar alındı. İlk bölümü açıkladı, müsabaka bölümünü de kamuoyuyla paylaşacağız."

"UEFA VE FIFA İLE GÖRÜŞMELER YAPTIK"

"Futbolun bu krizden en az şekilde etkilenemsi için gerekeni yaptık ev yapmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı ile, Bilim Kurulu ile görüşmeler yaptık. Süreci sürekli değerlendirdik. UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık."

"12-13-14 HAZİRAN'DA TÜM LİGLER BAŞLAYACAK"

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile de bir görüşme yaptık. Sayın Koca, görevi başarıyla götürüyor. Yönetim Kurulu olarak toplantımızı yaptık. Normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Şimdilik olma kaydıyla, altını çizerek söylüyorum, elimizde değişik senaryolarımızın olduğunu da hatırlatarak tüm liglerin 12-13-14 Haziran'da başlatma kararı aldık. Sağlık Kurulu ve Bilim Kurulu toplantısının ardından maçların nasıl oynanacağına karar verilecek. Sonrasında kararları kulüplere aktaracağız."

"TEMMUZ SONUNDA LİGLER SONA ERECEK"

"Devletimizin tüm kurullarının desteğiyle sezonu tamamlamayı düşünüyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır ama yeni dönemi de fırsata çevirmeliyiz. İnşallah liglerimizi en güzel şekilde Temmuz ayında sonlandıracağız. Ağustos ayı sonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağız. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağız."

"BİLİM KURULU KARAR VERECEK"

"Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bu senaryoyu Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. Bilim Kurulu'nun bize vereceği sistem içerisinde ligleri başlayıp bitirmeyi planlıyoruz. Ankaragücü'nde bir virüs tespit edildi ama yoluma Bilim Kurulu kararları çerçevesinde devam edeceğiz. Kendi başımıza karar alarak yola devam etmiyoruz. TFF Sağlık Kurulu ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, futbolun nasıl oynanacağını belirleyecek."

"OYUNCUDA KORONAVİRÜS ÇIKARSA LİG DURMAYACAK"

"Lig oynanırken bir oyuncuda koronavirüs çıkarsa, ligi durdurmak gibi bir plan yok. İnşallah bunu yaşamayız. Sağlık Kurulu ile yeni sistemde maçların nasıl oynanacağına dair protokolü yayınlarsa ve kulüpler uyarsa, kimsenin bu virüse yakalanacağını düşünmüyorum. Bunlara rağmen virüs olay olursa, durumu o gün Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu ile yeniden değerlendireceğiz."

"BEIN SPORTS 588 MİLYON TL ÖDEYECEK"

"beIN Sports ile sözleşmemiz devam ediyor. Hedefimiz beIN Sports ile 5 yıllık süreci tamamlamaktır. beIN Sports da bu dönemde aboneler, reklamlar ve sponsorlar yönünden gelir kaybı yaşadı. Sezon sonuna kadar ödeyecekleri 588 Milyon TL için görüşüyoruz. Onlar da ligin başlamasını istiyor. Ligler de başlarsa, ödemeleri hızla yapacaklardır. Yolumuza beIN Sports ile devam etmek istiyoruz."

"ALTYAPI LİGLERİ İLK HEDEFİMİZ DEĞİL"

"Altyapı liglerinin durumu gündemimizde ancak ilk hedefimiz onlar değil. Onların durumunu yapacağımız toplantılarla belirleyeceğiz."

"UEFA VE FIFA'DAN KULÜPLERE PARA GELECEK"

"UEFA ve FIFA'nın önümüzdeki dönemde ödeyecekleri paralar var. Bunların öne çekilmesini talep ediyoruz. UEFA ve FIFA yetkilileri, ellerinden geldikçe öne çekmek için çalışıyorlar. Geçen hafta Milli takımlara oyuncu gönderen kulüplerin parası bize yollandı. Biz de bir gün beklemeden bu paraları kulüplere yolladık. UEFA ve FIFA'dan para geldiği sürece, kulüplerimize ileteceğiz."

"UEFA, 25 MAYIS 2021 TARİHİNİ VERDİ"

"Süper Ligi'i 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Yeni sezon için çalışma yapmadık ama Ağustos ayında tatil dönemi olarak düşünüyoruz. 11 Haziran 2021'de de EURO 2020 başlayacak. UEFA bizden 25 Mayıs 2021'de liglerin bitmesini istiyor. Bunları düşünerek yeni sezon planlamasını ve yeni sezon öncesi ne kadar ara vereceğimizin planlamasını yapacağız."

"TEK ŞEHİR GÜNDEMİMİZE GELMEDİ"

"Kulüpler ile devamlı görüşüyoruz. Tek şehirde futbol oynamak bizim gündemimize gelmedi. Bizim dışımızda konuşulan konu, bizim hedefimiz herkesin kendi ilinde, kendi stadında oynamasıdır."

Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Haber Yorumları (3)
FUTBOLSEVER: Kansızlar. Yanlı karar almak için dansöz gibi oynuyorlar. Dansöz
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HARUN: Ne alaka
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BYR: ligi gs ye vermek için oynatıyorlar. gs liler geçenlerde oynayalım demişlerdi. anlaştılar karşılıklı gs yi şampiyon yapmak için oynatacaklar. bilginiz olsun.
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500
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