Son dakika! Tarlada çıkan yangında 50 kovan yandı, arılar telef oldu Son dakika haberi: ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada çıkan yangında 50 kovan içindeki arılarla yandı.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada çıkan yangında 50 kovan içindeki arılarla yandı.

Yangın, ilçeye bağlı Sevinçli köyünde öğle saatlerinde çıktı. Kuru otların bilinmeyen bir sebepten tutuşması sonucu çıkan yangında, Muhammet Erol'a ait 50 kovan yandı. Köy Muhtarı Davut Akbulut'un ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede içinde arıların da bulunduğu 50 kovanın, kullanılamaz hale geldiği belirlendi.Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: DHA