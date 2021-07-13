Son Dakika | Talas'tan Yenidoğan ve Mevlana'ya 16 milyonluk yatırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Talas'tan Yenidoğan ve Mevlana'ya 16 milyonluk yatırım

Son Dakika | Talas'tan Yenidoğan ve Mevlana'ya 16 milyonluk yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yenidoğan ve Mevlana Mahallelerine son 2 ay içerisinde toplam 16 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yenidoğan ve Mevlana Mahallelerine son 2 ay içerisinde toplam 16 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Talas Belediyesi tarafından tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımları görsel brifinglerle tanıttıklarını ifade eden Başkan Yalçın, 20'den fazla noktada iş yaptıklarını kaydederek, "Yenidoğan ve Mevlana Mahallelerinde Çimenli Caddesi yenileme çalışması başta olmak üzere park, ağaçlandırma, yeşil yol, bisiklet yolu, Kur'an kursu, Aile Sağlığı Merkezi, yol yapımı, kilitli parke ve çevre düzenlemesi gibi birçok konuda önemli işlere imza atıyoruz. Şu anda 20'den fazla noktada çalışmamız sürüyor. Devam eden ve tamamlanan tüm bu çalışmaların yatırım tutarı ise 16 milyon lirayı buluyor" dedi.

Yaz boyu hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerine dikkat çeken Başkan Yalçın, hizmet ve yatırımları planlarken vatandaşların direk yararlanacağı hayatı kolaylaştıracak işlere öncelik verdiklerine vurgu yaptı. 2021 yılını 'Yatırımlar Yılı' ilan ettiklerini de hatırlatan Başkan Yalçın, ayrıca Ali Dağı Füniküler Hattı, Zincidere Göleti Mesire Alanı, Millet Bahçesi ve Mevlana Mahallesi Anayurt Meydanı gibi önemli projelerde ihale aşamasına geldiklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Son Dakika | Talas'tan Yenidoğan ve Mevlana'ya 16 milyonluk yatırım
Son Dakika | Talas'tan Yenidoğan ve Mevlana'ya 16 milyonluk yatırım
Son Dakika | Talas'tan Yenidoğan ve Mevlana'ya 16 milyonluk yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Mustafa Varank İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Deniz Akkaya Petek Dinçöz Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Talas'tan Yenidoğan ve Mevlana'ya 16 milyonluk yatırım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 14:19:01. #1.14#

title