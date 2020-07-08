Son dakika spor: Vagner Love, Kazakistan ekibi Kairat'a imzayı attı
Son dakika haberleri: Kazakistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kairat, Brezilyalı golcü Vagner Love'ı kadrosuna kattı.
08.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:08
Kazakistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kairat, Brezilyalı golcü Vagner Love'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncuyla uzatma opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Kairat'ın liderliğini sürdürdüğü Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 3 Temmuz'da ikinci kez ertelenmişti.
Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşmesini geçen ay fesheden 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKA Moskova, Shandong Luneng, Türkiye'de ise Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını giymişti.
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Kaynak: AA