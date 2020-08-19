Son dakika spor: Potada İzmirli gençler gözde Son dakika gelişmesine göre BASKETBOL Gençler Ligi ekiplerinden Gelişim Koleji'nde oynayan Bilgehan Diril'in ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor, Arda Korkmaz'ın ise Gaziantep Basketbol'a transfer olmasının ardından İzmirli bir genç daha Süper Lig'e adım attı.

BASKETBOL Gençler Ligi ekiplerinden Gelişim Koleji'nde oynayan Bilgehan Diril'in ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor, Arda Korkmaz'ın ise Gaziantep Basketbol'a transfer olmasının ardından İzmirli bir genç daha Süper Lig'e adım attı. Gelişim Koleji'nde yetişip geçen sezonu Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Karşıyaka Belediyespor'da geçiren Atahan Demirtaş da Gaziantep Basketbol'un yolunu tuttu.

Kaynak: DHA