Son dakika! Sosyal medyadan terör propagandası yapan 1 kişi yakalandı
Son dakika habere göre Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü El Kaide lehine propaganda yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü El Kaide lehine propaganda yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirtilen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Çıldır ilçesine bağlı Eski Beyrahatun köyünde belirlenen adrese baskın yaptı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı