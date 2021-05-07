Son dakika! Sosyal medyadan terör propagandası yapan 1 kişi yakalandı
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Son dakika! Sosyal medyadan terör propagandası yapan 1 kişi yakalandı

Son dakika! Sosyal medyadan terör propagandası yapan 1 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü El Kaide lehine propaganda yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü El Kaide lehine propaganda yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirtilen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Çıldır ilçesine bağlı Eski Beyrahatun köyünde belirlenen adrese baskın yaptı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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