Son Dakika: Şehit Uzman Çavuş Çetin Ak'ın naaşı Ordu'ya getirildi
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Son Dakika: Şehit Uzman Çavuş Çetin Ak'ın naaşı Ordu'ya getirildi

Son dakika gelişmesine göre Ağrı'da operasyonda şarapnel parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Uzman Çavuş Çetin Ak'ın cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.

Son Dakika: Şehit Uzman Çavuş Çetin Ak'ın naaşı Ordu'ya getirildi
28.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:15

Ağrı'da operasyonda şarapnel parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Uzman Çavuş Çetin Ak'ın cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.

Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Ak'ın naaşı, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na ulaştırıldı.

Meslektaşlarının omuzlarında cenaze nakil aracına taşınan şehit için yakınları göz yaşı döktü. Vali Tuncay Sonel, ayakta durmakta zorluk çeken baba Ahmet Ak'ı teskin etti.

Uzman Çavuş Çetin Ak'ın naaşı, cenaze nakil aracıyla toprağa verileceği Çaybaşı ilçesine götürüldü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, askeri erkan ve diğer ilgililer katıldı.

Uzman Çavuş Çetin Ak, Yıldırım-3 Şehit J. Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu kapsamında 3 gün önce tespit edilen mağaradaki yaşam malzemesinin imhası esnasında şarapnel parçasının isabet etmesiyle yaralanmış ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen dün şehit olmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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